Misano, al cinema Astra torna la cerimonia di fine anno

Eventi

Misano Adriatico

| 13:01 - 16 Dicembre 2021



Il Natale di Misano Adriatico è pronto a regalare un altro weekend di eventi ad attrazioni. Come ogni giorno, dalle 17:00, Piazzale Roma diventa palcoscenico di una suggestiva coreografia fatta di musica e luci che sabato pomeriggio si arricchirà con la performance live di Elisa Semprini (violino) e di Enzo Balestrazzi (sax).



LA CERIMONIA DI FINE ANNO Dopo l'annullamento dello scorso anno a causa del Covid, torna la cerimonia di fine anno con il saluto del sindaco alla cittadinanza. L'appuntamento è per sabato, alle ore 16:00, nel Cinema Astra di Via D'Annunzio. Sarà una cerimonia sobria, nel rispetto dei protocolli per la sicurezza, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare.



Nel corso del pomeriggio, che si aprirà con l'esibizione degli allievi del Centro Musicale Vivaldi, ci sarà il discorso di fine anno del sindaco Fabrizio Piccioni, verranno premiati i dipendenti comunali andati in pensione nel corso del 2020 e del 2021, ci saranno dei riconoscimenti per l'importante aiuto dato in questi anni dai comitati di frazione, in particolare durante i mesi più difficili della pandemia, e verranno consegnate delle targhe agli sportivi del territorio misanese che si sono particolarmente distinti nei campionati nazionali.



Al termine ci si sposterà all'esterno per un brindisi offerto dall'amministrazione.



UN VIAGGIO IN TRENINO NEL NATALE DELLE FRAZIONI Domenica 19 dicembre due trenini natalizi faranno tappa in tutte le frazioni di Misano per condurre grandi e piccini in un divertente tour natalizio. L'iniziativa è curata dai comitati cittadini di Misano.



Nelle frazioni sono previsti anche altri due momenti. Sabato, a Villaggio Argentina, Babbo Natale consegnerà i doni a tutti i bambini. Domenica, invece, dalle ore 15:00 tornano i mercatini natalizi di Portoverde con musica e spettacoli.