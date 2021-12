Ponte Verucchio riapre nei due sensi di marcia il 17 dicembre

Attualità

Verucchio

12:25 - 16 Dicembre 2021

Ponte Verucchio pronto alla riapertura dopo la riasfaltatura.



Domani (venerdì 17 dicembre) riapre a doppio senso di circolazione il ponte Verucchio, al termine dei lavori e dopo la riasfaltatura. Lunedì (20 dicembre), alle 10.30 presso la trattoria Zaganti, il presidente della provincia Riziero Santi sarà protagonista di un incontro, assieme ai sindaci di Alta e Bassa Valmarecchia, per tracciare un bilancio dei lavori, per fare il punto sui lavori in programma al Ponte Verucchio e in generale sui lavori che riguardano la viabilità della Marecchiese (ponti, asfaltature). Infine Santi relazionerà sull'accordo con Anas per gli interventi finalizzati a migliorare il tracciato della Marecchiese, con l'assegnazione dell'incarico per lo studio di fattibilità degli interventi di miglioramento infrastrutturale. Saranno presenti anche il progettista incaricato Edoardo Preger e i tecnici del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini.