Agevolazioni buoni mensa per la scuola primaria, a Cattolica pubblicato il bando

| 12:16 - 16 Dicembre 2021

Si è aperto il bando per la concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio di mensa della scuola primaria per il nuovo anno scolastico 2021/2022. Le agevolazioni sono rivolte a residenti nel Comune di Cattolica, genitori di bambini iscritti e frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica. I fondi a disposizione sono stati incrementati dall'Amministrazione dai circa 11mila dello scorso anno a 14.840 euro. Per la presentazione delle domande c'è tempo sino al prossimo 31 gennaio 2022. Gli uffici comunali redigeranno una graduatoria delle richieste e le agevolazioni tariffarie saranno concesse in favore dei primi 50 richiedenti che risulteranno in posizione utile e usufruiranno dell'erogazione diretta di buoni pasto a cura dell'ufficio Politiche Sociali.

Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate direttamente al Comune di Cattolica (Ufficio Protocollo, Piazza Roosevelt, 5) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 ed il martedì e giovedì anche tra le 15.30 e le 17.30. In alternativa è possibile utilizzare lo Sportello Digitale, la Pec o una raccomandata con avviso di ricevimento. La modulistica è scaricabile dal sito www.cattolica.net. La domanda dovrà pervenire, pena esclusione, entro il termine previsto dal bando. Tra i requisiti fondamentali per richiedere le agevolazioni quello di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente, che presenti un valore non superiore ai 20mila euro. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cattolica telefonicamente al numero 0541/966677.

Intanto, proprio ieri, la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore alla Scuola ed alle politiche educative, Federico Vaccarini e la dottoressa Liliana Sànchez, Dietista del Comune di Cattolica, hanno incontrato al plesso Repubblica il Responsabile Gemos (ditta appaltatrice del servizio mensa per le scuole primarie) filiale Romagna, Sante Pezzi, e la dottoressa Laura Castellani, Dietista della Gemos. È stata l'occasione per testare in prima persona l’obiettivo principale della refezione scolastica, ovvero quello di fornire un'alimentazione sana ed equilibrata, capace di favorire un adeguato sviluppo psicofisico dei bambini in funzione delle loro necessità. A scuola i bambini vengono educati all’apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari: imparano a consumare ciò che hanno nel piatto evitando gli sprechi e cominciano ad apprezzare sapori nuovi e alimenti che, a volte, non vengono consumati a casa. La refezione scolastica svolge un ruolo essenziale nell’educazione alimentare e nella promozione della salute coinvolgendo gli insegnati, i bambini e le loro famiglie.

Il menù viene stilato dalle Dietiste dell'Ausl di Rimini all'inizio dell'anno scolastico, poi viene eventualmente modificato dalla Dietista del Comune in base ai verbali di gradimento e ai sopralluoghi effettuati da parte dei genitori che fanno parte della commissione mensa e degli insegnanti. Per i pasti vengono selezionate materie prime e prodotti provenienti in maggior parte da agricoltura biologica, a filiera corta locale, prodotti tipici (DOP, IGP), e dietoterapeutici (senza glutine, uova, latte, zucchero ecc). In ogni caso vengono privilegiati i prodotti di stagione. Il servizio prevede la somministrazione di ogni tipo di diete speciali per tutti i bambini o adulti che frequentano la mensa scolastica, sia per allergie, intolleranze, per altre problematiche di salute, oppure per motivi etico religiosi.