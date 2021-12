Scontro sulla consolare, auto si ribalta e il conducente rimane incastrato nelle lamiere

Cronaca

| 12:04 - 16 Dicembre 2021

Una delle auto coinvolte nel sinistro.



Un incidente stradale è avvenuto questa mattina (giovedì 16 dicembre), intorno alle 10.45, a Cerasolo Ausa, sulla consolare per San Marino, all'altezza dell'incrocio con il semaforo della strada provinciale 49, la via che conduce a Ospedaletto. Da quest'ultima strada è sbucata sulla Consolare la Volkwswagen Polo guidata da un 70enne, entrando in collisione con un Suzuki Vitara uscito da un concessionario, che era diretto verso Rimini: quest'ultimo mezzo era privo di targa, in quanto da consegnare al proprietario, ed era diretto a un distributore di benzina per fare rifornimento. Ad avere la peggio è stato il 70enne: la Polo infatti si è ribaltata e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, il Suzuki Vitara è finito contro la segnaletica stradale. Gravi le condizioni del 70enne, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena; feriti in maniera più lieve un 27enne e un 40enne, ricoverati all'ospedale Infermi di Rimini. Oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuta la polizia municipale. L'incidente ha provocato grandi ripercussioni al traffico.