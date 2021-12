Filatelia a San Marino nel 2022 emissioni speciali: Federico da Montefeltro, Napoleone ed Ivan Graziani

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:56 - 16 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Concluso con le emissioni postali di settembre il calendario 2021, l’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino ha segnalato le sue prime undici in programma per l’anno 2022.

Tra le prime serie che usciranno nel primo blocco, previsto in primavera, si confermano due anniversari legati a personaggi illustri: Federico da Montefeltro e Napoleone Bonaparte.



In occasione delle celebrazioni che coinvolgeranno San Marino, Urbino e Gubbio per i 600 anni della nascita del duca di Urbino, verrà emessa una serie postale che riprodurrà una celebre opera d’arte custodita in un famoso museo italiano e la Repubblica porterà il proprio contributo di testimonianza dei noti storici rapporti di amicizia, alleanza e protezione che all’epoca l’hanno unita a Federico attraverso altre iniziative. San Marino si inserisce nei festeggiamenti del Bicentenario Napoleonico, che si estenderanno al 2022 in tutta Europa, con l’emissione di un francobollo e di una mostra dedicata ai rapporti con le Repubbliche Napoleoniche.



Si parteciperà come di consueto alla serie Europa che è dedicata a storie e miti, rappresentando una leggenda del Santo Marino.

"Per il primo appuntamento cerchiamo sempre di non superare il numero di sei emissioni", commenta Rosemarie Stacchini, Dirigente dell’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino.

Seguiranno gli omaggi al designer Max Huber, al cantautore Ivan Graziani e al fotografo Luigi Ghirri.

Si ricordano tra le prossime emissioni anche Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita, la fauna sammarinese, oltre alle consuete serie postali dedicate al Natale ed alla squadra vincitrice del campionato di calcio.