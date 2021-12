Motociclismo, una serata per Enea Bastianini e i suoi fan: torna il Bestiafest

Eventi

Rimini

| 11:04 - 16 Dicembre 2021

Enea Bastianini.

Martedì 21 dicembre torna il Bestiafest, la festa di fine anno organizzata dall’Enea Bastianini Official Fan Club. Dopo aver saltato l’edizione 2020, causa restrizioni Covid 19, si torna a festeggiare in sicurezza, insieme al campione riminese. Celebreremo tutti assieme la vittoria del mondiale 2020 di Enea in Moto2, celebrazione che non è potuta avvenire dal vivo insieme ai fan e festeggeremo il primo strepitoso anno di esordio in MotoGP, visti inoltre i due podi conquistati nei due round di Misano: GP di San Marino e Riviera di Rimini + Emilia Romagna GP, che hanno definitivamente inserito Enea nella Top 10 in MotoGp. La serata si svolgerà al ristorante Frontemare di Rimini, dove sarà esposta la Ducati GP21 con cui Enea ha corso gli ultimi test di Jerez ed altri cimeli personali della Bestia. Al Frontemare si potrà cenare, brindare ed incontrare di persona Enea Bastianini e come nelle precedenti edizioni del Bestiafest, ci saranno grandi ospiti del mondo dei motori e “bestiali sorprese” per tutti i partecipanti. Sarà inoltre un’emozionante serata del cuore, perché Enea ed il suo Fan Club hanno deciso di devolvere una parte dell’incasso in beneficienza e a breve saranno svelati i destinatari del nobile gesto. Per partecipare, è necessario prenotarsi contattando direttamente il locale al numero 0541 478542 oppure online sul sito www.frontemarerimini.it. Nel rispetto delle regolamentazioni vigenti, si comunica che per accedere al Bestiafest 2021 è indispensabile essere muniti di Super Green Pass.

Per informazioni scrivere a: fanclub@eneabastianini.it