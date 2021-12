Tampon box nelle scuole di Rimini, un incontro per presentare la proposta

Attualità

Rimini

| 10:24 - 16 Dicembre 2021

Dopo aver detto stop alla Tampon Tax anche a Rimini, nelle principali farmacie cittadine, Federconsumatori Rimini e Circolo Galatea continuano ad impegnarsi nel combattere le diseguaglianze di genere, ed in questo caso la povertà mestruale, con la proposta di portare le Tampon box nelle scuole e università riminesi.

Sono diverse le scuole e università nel nostro paese, che hanno combattuto la povertà mestruale, con l'inserimento di Tampon box nei propri bagni, come ad esempio la facoltà universitaria di matematica a Padova o il Liceo Medi di Villafranca.



Per presentare la proposta Federconsumatori Rimini e Circolo Galatea organizzano un incontro in diretta su Facebook per martedì 21 dicembre alle 17.30. Saranno presenti il senatore Tommaso Nannicini, Laura Sparavigna e Lucrezia Iurlaro di Tocca a noi e Yuliana Trengia di Federconsumatori Rimini.

Introdurrà il Presidente di Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati,

La diretta sarà trasmessa dalle pagine Facebook di Federconsumatori Rimini e Circolo Galatea.