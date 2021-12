Calcio Eccellenza, Coppa Minetti: il Tropical Coriano eliminato dal Corticella: 3-0

Sport

09:57 - 16 Dicembre 2021

Una fase del match.

Il Tropical Coriano è stato eliminato ai quarti della Coppa Minetti con la sconftta per 3-0 sl campo del Corticella. Le tre reti sono state tutte segnate nella prima frazione di gioco. In semifinale ci sono oltre al Corticella, il Fabbrico, il Salsomaggiore Calcio e la Libertas Castel San Pietro.

Il tabellino

Corticella - Tropical Coriano 3 - 0

CORTICELLA: M. Treggia, L. Magli, M. Bonfiglioli, S. Chmangui, A. Hasanaj, N. Cudini, G. Broglia, A. Casazza, S. Campagna, G. Magliozzi, H. Larhrib

A disposizione: L. Bruzzi, A. Rimicci, L. Alberti, L. D'Errico, L. Rana, F. Menarini, A. Sansonetti, H. Oubakent. All: Miramari

TROPICAL CORIANO: L. Bascucci, D. Galassi, F. Palazzi, S. Caldari, G. Matteoni, M. Costantini, L. Cremonini, M. Mularoni, F. Canini, D. Tomassini, T. Bartoli

A disposizione: F. Pollini, M. Santarini, M. Anastasi, D. De Luigi, N. Crescentini, D. Perazzini, F. Fabbri, M. Stanco, M. Vitaioli. All: Bucci

RETI: 10' pt H. Larhrib (C), 10' st S. Campagna (C), 38' st A. Casazza (C)