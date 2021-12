Contro i "furbetti" dell'aiuto sociale arriva il Protocollo tra Finanza e comune di San Clemente

Attualità

San Clemente

| 09:17 - 16 Dicembre 2021

Il Colonnello Coscarelli con la Sindaca Mirna Cecchini.

Protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza di Rimini e il Comune di San Clemente per verificare chi beneficia di prestazioni sociali agevolate.

Mercoledì la firma con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli, ed il Sindaco del Comune di San Clemente, dr.ssa Mirna Cecchini.

L'accordo ha come finalità l'implemento delle iniziative di cooperazione per la tutela del bilancio pubblico statale e degli enti locali. L'obiettivo è di rafforzare i controlli contro "i furbetti" che percepiscono indebitamente aiuto sociale.

La Finanza potrà accedere più rapidamente ad una grande mole di informazioni utili ai successivi controlli. Il comune segnalerà le situazioni non chiare e la Finanza interverrà.

Le Fiamme Gialle potranno utilizzare i dati in possesso del comune, nel rispetto della privacy, comunicando in seguito le eventuali irregolarità accertate.

La Finanza avrà così ulteriori strumenti per rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari a danno del bilancio del Comune.

"Il Protocollo d’Intesa conferma come sia sempre maggiore l’unione e la collaborazione tra le Istituzioni dello Stato per la prevenzione e la repressione di irregolarità" si legge nella nota della Finanza "frodi e abusi di natura economico-finanziaria e delle condotte lesive degli interessi pubblici. Le attività di controllo testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto ad ogni forma di illecito a danno della spesa pubblica nazionale, a tutela delle uscite statali, al fine di prevenire e reprimere, in un periodo di grave crisi economica causata dall’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19, le fattispecie di indebita percezione, frode e malversazione delle risorse pubbliche, che generano iniquità e minano la coesione sociale".