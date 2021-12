Ancora senza esito le ricerche dell'anziana scomparsa da domenica

Cronaca

Cattolica

| 09:13 - 16 Dicembre 2021

Proseguono le ricerche senza sosta.

Ancora nessuna traccia di Emilia Magrini, l'87enne cattolichina di cui non si hanno più notizie da domenica pomeriggio. Le ricerche, proseguite senza sosta anche per tutta la giornata di ieri, non hanno dato esito. La ricerca si è allargata anche ai comuni limitrofi. L'anziana si era allontanata, a piedi, dalla sua abitazione. Indossava un piumino lungo nero con collo di pelliccia nera, pantaloni neri, scarpe grigie con perline. La famiglia si è rivolta anche alla trasmissione 'Chi l'ha visto?', intanto prosegue anche il tam tam sui social.