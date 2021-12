Aggiudicato l'appalto, a Rinaldini la gestione del chiosco davanti a Castel Sismondo

Attualità

| 08:55 - 16 Dicembre 2021

Castel Sismondo.

Sarà la Rinaldini Pastry, del maestro pasticcere Roberto Rinaldini, a gestire per i prossimi otto anni il chiosco dell’arena Francesca da Rimini di piazza Malatesta (davanti al Castello). La società si è aggiudicata infatti la procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nella struttura. Rinadini ha conseguito il punteggio massimo sia per l’offerta tecnica che per quella economica arrivando a proporre un canone annuo di 30mila euro (dai 4 mila fissati in partenza). Gli operatori che erano stati ammessi alla procedura di gara erano quattro: Rinaldini Pastry Spa, Sbouron Srl, Cuori Ebbri di Enrico Gori e “Il chiosco di Francesca” composta dalla mandataria Entusiasmo e Passione Srl e dal mandante Parchetto Srl.