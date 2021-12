Indagine su green pass falsi, scoperta casalinga a Rimini

Attualità

Rimini

| 08:22 - 16 Dicembre 2021

Green pass falsi, 82 indagati per phishing alle farmacie.

C'era anche una casalinga residente nell'entroterra riminese tra le persone che hanno utilizzato green pass falsi ma perfettamente veri per il sistema informatico nazionale. L'inchiesta è della Procura di Napoli. Perquisizioni e sequestri in tutta Italia sono stati messi in atto dalla Polizia. Il sistema per falsificare i green pass sfruttava le banche dati vere, quelle alle quali avevano accesso le farmacie, che come è noto possono stampare i green pass per gli utenti che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone. Utilizzatori sono stati scoperti anche in Emilia Romagna, a Rimini appunto. Al momento sono complessivamente 82 le persone indagate, ma sono in corso altri accertamenti per definire il numero reale dei benficiari che potrebbe essere molto più ampio. Grazie anche alla collaborazione del Ministero della Salute, i falsi green pass individuati sono stati disabilitati e non potranno più essere utilizzati. E' infine scatatto il sequestro preventivo delle pagine web create dall'organizzazione criminale.