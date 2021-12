Rimini Calcio giovanili, Under 19 e Under 17 dilagano. Under 16 Regionale ko a Misano

Sport

| 22:22 - 15 Dicembre 2021

La Under 15 del Rimini Calcio.

I risultati delle squadre del settore giovanile del Rimini Calcio.

UNDER 19 Nazionale

11’ Giornata – Girone E

MEZZOLARA – RIMINI FC 1 – 6

Reti: 6’ Rushani, 46’ e 67’ Barbatosta, 49’ e 75’ Capi, 80’ Bracci, 69’ Facchini (M)

MEZZOLARA

Pavani (55° Galetti), Verrazzo, Molinaro, Vignudelli, Dinu (38° Ambrosecchia), Orsini, Grossi, Sazzini, Facchini (85° De Franceschi), Beccari (64° Mazzoni), Leone (64° Tecku)

A disp: Tufa, Parrella, De Cristofero

RIMINI FC

Porcellini, Marinucci, Marcello (76° Guidomei), Tiraferri, Bianchi (76° Nastase), Rushani, Bracci, Russo (56° D’Orsi), Capi (85° Bedetti), Zanni (57° Cherubini), Barbatosta

A disp: Lazzarini, Fabbri, Pozzi, Marconi

All. Brocchini

Partono forte i biancorossi che al 6° minuto sono già in vantaggio con Rushani che colpisce di testa una palla ricevuta da calcio d’angolo, al 46° Barbatosta e al 49° Capi portano il Rimini sul 3 a 0. Nel secondo tempo a segno ancora Barbatosta al 67° poi il Mezzolara accorcia le distanze con Facchini al 69°, ma Capi e Bracci chiudono la gara. Il Rimini chiude in testa alla classifica il girone di andata.

UNDER 17 Élite

14 Giornata – Girone C

RIMINI FC – LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO 5 – 0

Reti: 2′ Gerboni, 24′ Zamagni, 34′ Zangoli, 39′ Di Pollina, 55’ Lilla

RIMINI FC

De Michele, Gabriele (40’ Cicconetti), Gerboni (60’ Madonna), Caverzan, Zamagni, Lilla, Zangoli (60’ Righini), Ricci, Alvisi (70’ Minni), Morelli (60’ Pompili), Di Pollina

A disp: Conti

All. Muratori

LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO

Santandrea, Cavina, Bittini, Troilo, Maccariello, Catalanotti, Trocchi, Abed, Giovannini, Rubino, Gamberini

A disp: Iacobelli, Lioncino, Elia, Kupeta

All. Saporetti

Partita che non tradisce i pronostici, già al 2′ minuto con il primo goal il match entra nel totale controllo dei biancorossi che dominano il gioco concedendo un solo tiro in porta agli avversari. Da sottolineare le reti del rientrante Gerboni e dell’incontenibile Zangoli oltre alle due marcature da fuori area di Zamagni e Di Pollina. A segno per la prima volta anche il difensore Lilla che chiude il match con il pokerissimo biancorosso.

UNDER 16 Regionale

14’ Giornata – Girone F

RIMINI – MISANO 2 – 3

Reti: 8’ Hassler, 11’ Giacomini, Misano 43’, 66’ e 68’

RIMINI FC

Sammarini, Coppola (Cecchi 60’), Sposato, Zighetti, Bacchiocchi, Diagne, Paganini (Berlini 60’), Bianchi (Paci 52’), Giacomini (Gabbianelli 52’), Hassler, Orioli (Belletti 52’)

A disp: Bartoletti, Volonghi

All. Pieri

MISANO

Zangheri, Rossi, Mancini, Dichio, Maioli, Maltoni, Tirincanti, Marconi, Delbianco, Marcaccini, Dionigi

A disp: Bernardini, Borrelli, Cerea, Monti

All. Melappioni

Arriva la seconda sconfitta per l’Under 16 di mister Pieri. Primo tempo dominato, con tante occasioni sprecate e finito 2 – 0 per i biancorossi. Nella ripresa il Rimini stacca la spina e il Misano ribalta il risultato vincendo 3 a 2.

UNDER 15 Élite

14’ Giornata – Girone C

RAVENNA FC – RIMINI FC 1 – 1

Reti: 23’ Boscarino (RA), 55’ Drudi

RAVENNA FC

Borrillo (64’ Varriale), Boscarino (51’ Sassi), Giorgetti, Sabbadini (60’ Arrigoni), Calandrini, Argelli, Alberizia (45’ Kema), Villa (45’ Bandini), Imafidon, Ortelli (45’ Raccagni), De Vincenzo

RIMINI FC

Di Ghionno, Urbinati, Drudi, Zanieri (40’ Lepri), Imola (51’ Morri), Magi (60’ De Gaetano), Carlini (45’ Cenci), Alessi, Blasi (60’ Rota), Padroni (60’ Nanni), Para (40’ Brolli)

A disp: Gianfanti

All. Berretta

Gara che inizia con un paio di opportunità per i ragazzi di mister Berretta, Blasi sfiora il palo e Para, a tu per tu con il portiere, angola troppo il tiro che finisce fuori. E’ il Ravenna a passare in vantaggio con un colpo di testa di Boscarino, lasciato solo e libero di insaccare. Nel secondo tempo, dopo diverse occasioni, arriva finalmente il goal del pareggio biancorosso con Drudi che supera un paio di avversari e dalla trequarti lascia partire un tiro da fuori, che si insacca sotto la traversa. Inutili i ripetuti tentativi finali per portare a casa quella che sarebbe stata una meritata vittoria per il Rimini.

UNDER 14

Campionato Prov.U15 – 12’ Giornata – Girone B

PROMOSPORT – RIMINI FC 0 – 3

Reti: 20’ Di Pollina, 48’ Manzi, 50’ Eco

PROMOSPORT

Pettinato, Biondini, Damiano, Tassinari, Giammaria, Tampieri, Maccari, Malpassi, Fucci, Giorgi, Capitani

All. Franco

RIMINI FC

Cavicchi, Ceka (45’ Ronci), Amantini (50’ Parma), Cristiani (50’ Ramja), Manzi, Lombardi L. (50’ Bianchi), Di Pollina (55’ Fabbri), Mataj, Foschi, Franco (55’ Lombardi N.), Eco

All. Berardi

Ennesima vittoria per i piccoli biancorossi che piegano per 3 a 0, nella prima giornata di ritorno, una Promosport mai doma e si confermano in testa alla classifica.