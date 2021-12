Calcio C, Siena: esonerato mister Maddaloni. Al suo posto Negro Il tecnico da giocatore ha militato nel Rimini per cinque stagioni in C1 e in C2

Sport Rimini | 22:09 - 15 Dicembre 2021 Massimiliano Maddaloni. Il Siena ha esonerato il tecnico Massimiliano Maddaloni. Subentrato il 25 ottobre ad Alberto Gilardino il tecnico paga il pessimo andamento dei bianconeri con ben cinque sconfitte in sette gare. Questa la nota del club toscano: "La società Acn Siena 1904 srl comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra il signor Massimiliano Maddaloni ed il suo vice, Michelangelo Rampulla. La Società porge ai due allenatori i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso nella panchina bianconera e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera". La squadra è stata affidata a Paolo Negro, il quale avrà come vice allenatore Franco Paleari. Cresciuto nel Napoli, Maddaloni ha giocato nel Rimini Calcio per cinque stagioni: dal 1985 al 1987 in C1 e dal 1994 al 1997 in C2 cioè all'alba dell'era Cocif per un totale di 128 presenze e 3 reti. Domenica il Siena è di scena a Cesena.