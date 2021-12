La comodità delle stampe digitali online       

Attualità

Nazionale

16 Dicembre 2021

Oggi è possibile mandare in stampa i nostri scatti.

Hai mai sentito parlare di stampe digitali online? Se è la prima volta che ti trovi davanti a questo tipo di servizi devi sapere che oggi è possibile mandare in stampa i nostri scatti attraverso servizi specializzati in foto digitali online.



Si tratta di un mercato molto florido che ha riscosso tantissimo successo proprio a partire dal tramonto delle tradizionali macchine fotografiche che, per tantissimi, restano un caro e nostalgico ricordo vintage dei bei tempi andati. In pratica, per stampare le proprie foto, il consumatore si rivolge ad un sito per foto digitali online, carica gli scatti che ha realizzato e che vuole conservare scegliendo tra un’ampia scelta di formati e manda in stampa.



L’azienda che prende in carico l’ordine si occuperà di stampare le foto ad alta qualità e spedirle direttamente all’indirizzo indicato dal cliente. Facile, veloce ed economico. Parliamo di un servizio a cui si affidano migliaia di persone ogni giorno e che, grazie alla sua semplicità è diventato uno tra i più richiesti soprattutto in occasione delle feste natalizie, compleanni e giornate speciali da ricordare.



In che senso le stampe digitali sono “comode”?



Per rispondere a questa domanda dobbiamo pensare al modo in cui organizziamo e conserviamo le fotografie ai nostri tempi. Generalmente scattiamo grandi quantità di foto che poi conserviamo all’interno della galleria del nostro smartphone. Quelli che potrebbero suscitare maggiori quantità di like e commenti finiscono sui nostri profili social mentre, tutti gli altri scatti sono soliti finire nel dimenticatoio.



Pensa alla miriade di foto che scattiamo ogni giorno, a quante ne inviamo tramite le app di messaggistica e a quante ne abbiamo perse, finite chissà dove su una memory card o in un vecchio smartphone in disuso.



Molto spesso accade che un furto, uno smarrimento o un danno al nostro smartphone ci faccia perdere tutti i dati in esso conservati e, quindi, centinaia e migliaia di foto vengono perse ogni giorno. Stampando le proprie foto digitali online, è invece possibile conservarle e custodirle, senza dimenticarsene o rischiare di perderle.



Le tue foto a casa, in una manciata di click



Ebbene con i servizi di stampa di foto digitali le persone hanno re-imparato a conservare i propri ricordi, dando vita a scatti che, altrimenti, sarebbero finiti nell’oblio delle memorie digitali dei rispettivi device. Ma non è tutto.



Queste stampe sono definite comode perché basta una manciata di click e qualche secondo di tempo, comodamente seduti davanti al nostro PC, per mandarle in stampa e riceverle direttamente a casa nei più svariati formati.



Per averle non devi far altro che selezionare quelle a cui tieni di più, scegliere il formato che ti aggrada tra album fotografici e persino stampe su oggetti e mandare in stampa. L’azienda ti supporterà in tutta la fase creativa del progetto, suggerendoti template grafici già pronti o dandoti la possibilità di caricare i tuoi lavori.



Per una resa migliore ti suggeriamo di utilizzare foto ad alta risoluzione, molto chiare e nitide, soprattutto per la stampa su oggetti come album, t-shirt, tazze o puzzle personalizzati. Questo ti garantirà una resa di alta qualità e una nitidezza elevata per un effetto finale degno di nota.



…e dopo?



Una volta visualizzata l’anteprima e dato l’ok al progetto di stampa delle tue foto digitali non devi far altro che inserire i tuoi dati e attendere al conferma dell’ordine. In una mail riceverai tutti i dettagli della spedizione e, in pochissimo tempo, il tuo pacchetto arriverà direttamente all’indirizzo indicato.



In questo modo conserverai sempre le tue foto più importanti, ma non solo! Avrai sempre a disposizione idee regalo uniche per i propri affetti e altamente personalizzate per tutte le occasioni come il Natale, i compleanni, gli anniversari o le date speciali da ricordare. Potrai realizzare regali creativi e di grande effetto oppure, semplicemente, conservare le tue foto più importanti senza rischiare di perderle, immortalando i momenti più importanti per te e per le persone più care della tua vita.