Paolo Samarelli, storica matita del Guerin Sportivo disegna i gol del calcio sammarinese

Sport

Repubblica San Marino

| 19:28 - 15 Dicembre 2021

Gol di Alex Vaselli in Virtus - Fiorentino disegnato da Paolo Samarelli per il progetto progetto "I gol storici del calcio sammarinese", credits ©FSGC.

di Riccardo Giannini



I gol storici del campionato di calcio di San Marino rivivono grazie alla matita di Paolo Samarelli, celebre disegnatore romano del Guerin Sportivo e di Repubblica, incaricato dalla Federazione Sammarinese di riprodurre le reti, una per squadra, scelte delle stesse società.



Le "Moviole", così chiamate perché ricostruivano la dinamica dell'azione, in un'epoca in cui il calcio non era ancora "vivisezionato" dalle immagini televisive, nacquero grazie alla matita del maestro Carmelo Silva. Negli anni '70 Samarelli entrò a far parte della squadra del Guerin Sportivo su intuizione del direttore Italo Cucci, arricchendo la rivista con le sue splendide moviole, che divennero nel 1984 parte integrante del Film del Campionato, lo storico inserto settimanale - altra intuizione del direttore Cucci - con tutte le partite del campionato, rilegato in un volume a fine stagione. Samarelli lasciò il Guerin Sportivo nell'estate del 1988, consegnando il testimone a Paolo Sabellucci, ed entrò nella redazione di Repubblica. Samarelli, che attualmente collabora con Repubblica e Corriere della Sera, curando anche il proprio sito personale Sentiero Digitale, si è così cimentato con le reti del calcio sammarinese: "Un progetto molto interessante. Inizialmente mi spaventava l'idea di doverli fare in base al racconto. Io ho bisogno di riferimenti precisi: la riga, la lunetta del campo. Alla fine però la federazione ha recuperato, attraverso San Marino Rtv, i gol e mi sono messo al lavoro, completando i quindici disegni in una dozzina di giorni". Samarelli ha conosciuto così il calcio del Monte Titano e visionato le azioni di calciatori a lui totalmente sconosciuti: "Mi ha incuriosito molto vedere gli sfondi degli stadi. Per ciò che concerne le azioni, in alcuni movimenti ho trovato il vero calcio. Alcuni gol non si vedono così facilmente in Serie A", racconta, aggiungendo con un sorriso: "però ho visto delle difese un po' larghe".



Per realizzare i disegni, Paolo ha adottato la consueta tecnica: "Disegno a matita, la china per ripassare, poi la scansione e la rielaborazione con i programmi di grafica del computer". Le reti, stampate su totem, sono state presentate ieri sera (martedì 14 dicembre) durante la festa di gala della federazione sammarinese, un'anteprima che precede la pubblicazione sui social, durante le festività natalizie. "C'è anche l'idea di far disegnare a Samarelli cinque gol storici della nazionale", racconta Andrea Nardoni, coordinatore amministrativo della Fsgc e responsabile marketing, che ha avuto l'intuizione di "reclutare" l'illustre disegnatore, essendo anche lui un appassionato delle "moviole": "Ho iniziato a leggere grazie alla Gazzetta dello Sport e al Guerin Sportivo, ero rapito dai disegni presenti nelle riviste del mio fratello maggiore". Anche il Guerin Sportivo, in tempi recenti, ha riscoperto le "moviole", affidandosi alla matita del disegnatore pugliese Stefano Impedovo. Negli anni 2000, con il boom del web e di youtube, i disegni dei gol sparirono dalle testate, sopravvivendo solo sull'Almanacco del Calcio Panini. Erano ritenuti superflui perché avevano esaurito lo scopo originario di mostrare il gol al tifoso, in un'epoca dominata dalle immagini televisive. Ma con il passare degli anni, le "moviole" hanno acquistato un grande valore artistico e soprattutto "retro-nostalgico": perché rivederle fa riassaporare le belle sensazioni della gioventù. E i calciatori sammarinesi, oltre a provare piacevoli ricordi, potranno sentirsi come i campioni della Serie A, grazie alla matita del maestro Samarelli.