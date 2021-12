Covid Rimini: calo dei contagi, 173 e dei ricoveri in terapia intensiva (-1)

Attualità

Rimini

| 16:37 - 15 Dicembre 2021

Bollettino Covid 15 dicembre 2021.



Nel riminese lieve calo dei contagi da Sars-CoV-2: 173 nuovi casi con prevalenza degli asintomatici, 105, sui sintomatici, 68. La media settimanale si attesta sui 197 casi (591 nei primi tre giorni della settimana), al momento stabile rispetto alla scorsa settimana.



Nel nostro territorio nessun decesso e un -1 nelle terapie intensive (rimangono 11 i ricoverati). In regione 1.898 casi su 39.890 tamponi, tasso di positività al 4,8%. In totale 14 decessi, età media 84 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 99 (+7, a fronte di 8 nuovi ricoveri e una dimissione per il territorio riminese), nei reparti Covid sono 999 (due pazienti sono risultati negativi al molecolare, dopo la positività al tampone rapido).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 363 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (359) e Ravenna (306). Quindi Rimini (173), Cesena (148), Forlì (145) e Parma (128). Poi Ferrara (98), Piacenza (73) e il Circondario Imolese (66). Infine, Modena, con 39 nuovi casi.