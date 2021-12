Covid Rimini: tutti i contagi Comune per Comune

Attualità

Rimini

| 16:02 - 15 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Nella settimana dal 6 novembre al 12 dicembre, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati 1356, +53 rispetto alla settimana precedente. Su 1356 casi, 346 riguardano bambini e ragazzi della scuola, il 25,5% del totale (percentuale in calo rispetto alla settimana precedente). La fascia più colpita, con 127 casi, è quella dei bambini dai 6 ai 10 anni, segue, con 84, quella dagli 11 ai 13.



Sul fronte casi attivi, in provincia di Rimini nella settimana di riferimento, crescono a loro volta da 2372 a 2540 (+168). L'unico comune Covid Free é Casteldelci (zero anche i nuovi casi).



NUOVI CASI



Rimini 595

Riccione 161

Misano Adriatico 94

Santarcangelo di Romagna 87

Bellaria 72

Cattolica 52

Coriano 46

Poggio Torriana 37

Verucchio 33

San Giovanni in Marignano 27

San Clemente 23

Novafeltria 23

Saludecio 18

Morciano di Romagna 18

San Leo 17

Mondaino 8

Pennabilli 8

Montegridolfo 7

Talamello 7

Gemmano 7

Montescudo Monte Colombo 6

Montefiore Conca 6

Sant'Agata Feltria 2

Maiolo 2



CASI ATTIVI*



Bellaria 128

Cattolica 89 (-1)

Coriano 85

Gemmano 15

Maiolo 2 (-1)

Misano 169

Mondaino 12

Montefiore Conca 8

Montegridolfo 14

Montescudo Monte Colombo 58 (-4)

Morciano 39 (-18)

Novafeltria 43

Pennabilli 12

Poggio Torriana 67

Riccione 262

Rimini 1141

San Clemente 37

San Giovanni in Marignano 46

San Leo 30

Santarcangelo di Romagna 181 (-25)

Saludecio 25

Talamello 9

Verucchio 66 (-9)



* Sono riportate tra parentesi solo le diminuzioni, non gli incrementi dei casi attivi