Migliora il tuo business con un negozio online

Attualità

Nazionale

| 15:40 - 15 Dicembre 2021

Vendere sul web.

Internet è oggi un vero e proprio strumento con cui fare business. I modi per sfruttarne le potenzialità sono ormai infiniti: non solo si può utilizzare la rete per far conoscere ad un ampio pubblico i servizi professionali che si offrono al mercato, ma è possibile anche vendere direttamente online sia prodotti fisici che servizi digitali.



Chiunque può beneficiare della rete per diventare un imprenditore digitale nel settore e-commerce e, accanto a chi si occupa a tempo pieno delle sue attività online, molti considerano invece il mondo del web come una sorta di secondo lavoro. Ovviamente a seconda del tempo a disposizione, si possono raggiungere obiettivi differenti.



Chi si dedica full time a questo business può riuscire a ottenere risultati incredibili, ma non è affatto impossibile conciliare un'attività già avviata con un piccolo e-commerce, delegando magari i task per le quali non si ha esperienza o che portano via troppo tempo.



Vendere sul web è diventata una vera e propria attività professionale, oltretutto piuttosto redditizia se si riescono ad apprendere le competenze e le strategie per farlo nel migliore dei modi. Quando l’idea di avviare un negozio online può rivelarsi efficace?



Vendita online e offline



Una strategia vincente che viene sempre più spesso adottata è quella di abbinare a un negozio fisico già avviato e dai buoni utili, uno store online dedicato invece alla distribuzione virtuale degli stessi prodotti.



Muoversi in questo modo che vantaggi presenta? Innanzitutto, mantiene inalterata la propria attività su strada, senza correre il rischio di modificare radicalmente un business che già funziona. Questa strategia, anzi, aggiunge la possibilità di aumentare le proprie vendite espandendo il proprio bacino di utenti oltre i confini geografici.



Un negozio online riesce inoltre a catturare l'interesse di potenziali clienti che ancora non conoscevano il brand e il negozio fisico: tramite strategie di comunicazione mirate è infatti possibile riuscire a intercettare e fidelizzare nuovi clienti. I rischi sono quindi piuttosto contenuti rispetto al vantaggio e al guadagno potenziale che si può ottenere con un e-commerce.



Ovviamente c'è anche chi non è in possesso di un negozio e, partendo da zero, decide di intraprendere un'attività di vendita al 100% virtuale: ciò comporta sicuramente minori costi iniziali di start-up ed espone l'imprenditore stesso a rischi decisamente contenuti.



Vendere online i propri servizi



Un e-commerce è generalmente orientato a vendere prodotti fisici, ma non è da escludere la possibilità di vendere prodotti digitali o servizi. Esiste infatti la possibilità di realizzare un sito web ibrido, nel quale un professionista parla dei propri servizi e rimanda ad una sezione nella quale sia possibile acquistare prodotti digitali quali corsi o servizi in abbonamento.





In questo modo le possibilità offerte dalla vendita online si espandono ulteriormente, facendola diventare uno strumento utile sia per i venditori che per i professionisti. Un esempio può essere quello di uno sviluppatore web che realizza uno o più plugins con funzionalità utili per un CMS: una volta realizzati e testati i suoi tools, li può mettere in vendita in un'area dedicata del tuo website affiancando, in un certo senso, il concetto di sito vetrina a quello di vero e proprio e-commerce.



Come partire?



Chi vuole realizzare un e-commerce per vendere online deve assicurarsi di scegliere un ottimo fornitore di servizi web. Selezionare uno tra i più affidabili hosting providers presenti in Italia all'estero è un'attività fondamentale, dalla quale dipenderanno in gran parte le performance tecniche del sito.



Chi non ha esperienza in materia o non ha comunque voglia di investire del tempo per la gestione attiva dello store, può anche pensare di delegare quest'attività a figure specializzate o a web agency con team di professionisti perfettamente in grado di svolgere il compito con successo.



In questo l’imprenditore si potrà concentrare sul suo core business, senza investire direttamente il proprio tempo in attività tecniche, le quali richiedono non solo competenze specifiche ma anche un grande quantitativo di risorse.