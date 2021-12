Cattolica: aperto il mercatino con le opere d'artigianato degli alunni delle scuole

Attualità

Cattolica

| 14:56 - 15 Dicembre 2021

Mercatini delle scuole di Cattolica.



In piazza del mercato coperto e nel piazzale di via Po, a Cattolica, è stato aperto il mercatino degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cattolica. Sino al 17 dicembre, tra le 9.30 e le 12.30, sarà possibile acquistare le opere artigianali preparate dagli studenti assieme ai loro insegnanti. Ieri (martedì 14 dicembre) la visita dell'assessore Federico Vaccarini e del vicesindaco di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli: alcune delle opere esposte nelle banchette sono state preparate dagli alunni di quinta del plesso di Torconca, residenti sia a Cattolica che a Marignano. "Un ulteriore esempio di raccordo - sottolinea l'assessore Federico Vaccarini - tra le attività della scuola e quelle svolte sul territorio che forniscono alle alunne e agli alunni di confrontarsi con esperienze reali della vita di tutti i giorni. Un arricchimento per la comunità ad opera di bambini e bambine che intendiamo coinvolgere nel loro essere cittadini protagonisti del presente e di questo ringrazio tutti gli insegnanti che con grande premura sanno essere un'ottima guida per loro. Vi invitiamo ad andare a trovarli perché sapranno trasmettervi il loro entusiasmo ed al tempo stesso avrete l'occasione di contribuire ad una buona causa".