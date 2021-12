Calcio Eccellenza, Alex Ambrosini: 'Victor San Marino, sono qui con tanto entusiasmo'

| 14:54 - 15 Dicembre 2021

Il neo acquisto del Victor San Marino, Alex Ambrosini, si è presentato ieri pomeriggio al campo sportivo “E’ Rè” di San Mauro Pascoli per costruire un forte legame con i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori biancazzurri.

E' entusiasta il forte attaccante di essere approdato al Victor San Marino tanto è vero che non vede l’ora di intraprendere questa sua nuova esperienza calcistica con la squadra allenata da Gianni D’Amore per regalare a sé stesso e ai tifosi tantissime emozioni e soddisfazioni.

“È molto importante per me essere un nuovo giocatore del Victor San Marino – dichiara Ambrosini -. Sono molto contento e motivato perché ho voluto fortemente approdare in questo club. Non vedo l’ora di vestire la maglia biancazzurra e segnare gol. Ringrazio il Victor San Marino per avermi accolto calorosamente in squadra e trasmesso grande fiducia sin da subito – prosegue il neo biancazzurro -. Da parte mia c’è la volontà di fare bene e di dare un importante contributo al Victor San Marino. Voglio mettere al servizio dei miei nuovi compagni la mia esperienza, le mie qualità e i gol: ritengo che ce ne sia bisogno in questa giovane squadra dal grande entusiasmo. Sono sicuro che il Victor San Marino ricambierà trasmettendomi tanto sotto ogni aspetto in questa mia nuova avventura sportiva – chiosa la punta italiana -. Dobbiamo impegnarci tutti al 100% in ciascuna delle prossime partite di campionato per poter essere ambiziosi e puntare in alto".