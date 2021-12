Calcio D, la Correggese dopo Pasquini libera anche bomber Lucatti

Sport

Rimini

| 14:40 - 15 Dicembre 2021

Alessandro Pasquini.

La Correggese ha ceduto al Lornano Badesse Calcio Giacomo Lucatti, attaccante, classe 1992, che in questo inizio di campionto aveva realizzato 5 reti in 16 partite. Il centravanti è reduce da una stagione importante con il Monterosi, che lo ha visto tra i protagonisti della promozione in serie C. Negli anni ha vestito poi le maglie di Ghivizzano, Seregno e Sinalunghese. Dalla Correggese giorni fa se ne è ndato l'ex biancorosso Alessandro Pasquini, centrocampista classe 1998, accasatosi al Delta Porto Tolle, formazione che milita nel girone C del campionato di Serie D.