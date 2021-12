Dal Top Club di Rimini al film House of Gucci, come ballerine al fianco di Lady Gaga

Spettacoli

Rimini

| 20:30 - 15 Dicembre 2021

Dal Top Club di Rimini al grande schermo, nel film "House of Gucci", in uscita domani (giovedì 16 dicembre) nei cinema di tutta Italia. La pellicola, diretta da Ridley Scott, racconta l'omicidio di Maurizio Gucci e nel cast annovera Al Pacino, Jeremy Irons, Adam Driver, Jared Leto e Lady Gaga. Alla pellicola hanno partecipato anche tre ragazze dello staff del Top Club di Rimini, il noto locale di Viale Regina Margherita: Jasmine come comparsa, Alina e Saraya Totonelli come ballerine in una scena con la protagonista Lady Gaga. "E' stato molto emozionate, Lady Gaga per noi ballerine è un mito ed è stato un onore vederla dal vivo, lavorare con lei", racconta Saraya. La giovane ballerina, con un lungo curriculum di apparizioni televisive sui canali Rai, descrive Lady Gaga come una "grande professionista, molto professionale e anche molto gentile". L'esperienza sul set è stata molto intensa e sotto certi aspetti anche stressante: "Convocazione alle quattro di mattina, poi dopo trucco e parucco abbiamo iniziato a girare di mattina, presto". Così nella pellicola House of Gucci non mancherà un pizzico di riminesità: "Il top club a Hollywood", scherza Mario Fucili, anima delle serate del Top Club. "Al Top Club mi trovo bene, è come essere in famiglia. Mario è così esuberante, ma molto buono e gentile: si lavora bene e con grande tranquillità", racconta Saraya.