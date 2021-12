San Marino, allarme contagi: "se va avanti così addio feste natalizie"

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:56 - 15 Dicembre 2021

A San Marino sale la preoccupazione per il peggioramento del quadro epidemiologico. Come riporta San Marino Rtv, il segretario sammarinese alla sanità Roberto Ciavatta, durante la seduta del consiglio Grande e Generale, non ha usato giri di parole, parlando di situazione drammatica per la sanità. "Se si va avanti così dovremo dimenticarci feste natalizie e veglioni di capodanno", ha detto, invitando la cittadinanza "a stare vicini alla struttura ospedaliera perché chi oggi aveva un intervento non può farlo". Intanto nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 86; crescono a 647 i casi attivi, con 18 persone ricoverate in ospedale.