Nuovo comandante della Finanza di Rimini in visita al sindaco di Santarcangelo

| 13:31 - 15 Dicembre 2021

Il colonnello Alessandro Coscarelli con il sindaco Alice Parma.



Questa mattina (mercoledì 15 dicembre) il sindaco di Santarcangelo Alice Parma ha incontrato in Municipio il Colonnello Alessandro Coscarelli, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini dal settembre scorso.



Coscarelli, 53 anni, originario di Grosseto, negli ultimi quattro anni è stato Comandante del gruppo di Palermo. Laureato in Giurisprudenza, Economia aziendale, Scienze politiche e Scienze della sicurezza economico-finanziaria con master nei settori giuridico, economico e del management, tra i suoi titoli rientrano anche il “Corso Superiore di Polizia Tributaria”, l’abilitazione all’esercizio della professione forense e di dottore commercialista, nonché all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche. Già Cultore universitario di Politica economica, è iscritto al Registro dei Revisori contabili, autore di numerosi manuali e articoli professionali, nel corso della sua carriera il Colonnello Coscarelli ha ricoperto incarichi di comando, sia operativi che di staff, in tutti i settori della Guardia di Finanza, con esperienze anche all’estero.



Oltre a dare il benvenuto al Colonnello Coscarelli, il sindaco Parma ha confermato la piena disponibilità dell’amministrazione comunale alla massima collaborazione con la Guardia di Finanza, fondamentale tra l’altro nell’opera di contrasto alla criminalità organizzata e ai reati economici. La sindaca, infine, ha colto l’occasione per ringraziare il predecessore del Comandante Coscarelli, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, per i suoi sei anni di servizio alla guida della Guardia di Finanza provinciale.