Marignano, 600 euro in beneficenza per il centro antiviolenza

Attualità

San Leo

| 13:13 - 15 Dicembre 2021

Il vicesindaco Michela Bertuccioli con Sabrina Galanti e Raffaella Rossi.

A San Giovanni in Marignano continuano le iniziative solidali di sostegno alle situazioni di fragilità. L' organizzazione di volontariato "Col sorriso" ha raccolto 600 euro dalla vendita di piantine grasse in vasetti e tazzine di ceramiche, offerte al pubblico in occasione delle iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne. Denaro che è stato devoluto al Centro Antiviolenza e alla Casa Rifugio Distrettuale. Sabrina Galanti e Raffaella Rossi, le referenti di "Col sorriso", hanno ringraziato la cittadinanza per la partecipazione all'iniziativa. Soddisfatto anche il vicesindaco di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, per questo importante risultato che va a sostenere "in maniera concreta, una realtà importante del nostro territorio, in grado di migliorare la qualità di vita delle donne ospitate e dei loro figli. Si tratta di realtà e servizi che operano quotidianamente con professionalità ed umanità in situazioni di emergenza o, ancor prima, nella fondamentale opera di prevenzione del fenomeno. Il messaggio di vicinanza da parte di Col Sorriso e dei cittadini ancora una volta è stato intenso e non può che riempire di orgoglio".