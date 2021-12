Mercato Coperto di Cattolica, al vaglio strategie per il rilancio

Attualità

Cattolica

| 11:49 - 15 Dicembre 2021

Un momento dell'incontro.

Si è svolto lunedì a Palazzo Mancini un momento di incontro tra l’Amministrazione e gli operatori commerciali del Mercato Coperto di Cattolica. Una riunione richiesta dagli stessi esercenti e organizzata dal Comune per recepire le loro esigenze e dare un primo riscontro sugli interventi in programma per la struttura. Hanno preso parte al tavolo di confronto la Sindaca, Franca Foronchi, il Vicesindaco ed Assessore alla attività economiche, Alessandro Belluzzi, i Dirigenti, Claudia Rufer, Riccardo Benzi e Baldino Gaddi, e la funzionaria Giovanna Prioli. Diversi i temi affrontati, tra cui quello relativo alle manutenzioni dell’edificio, la riqualificazione energetica, la gestione dei costi ed una diversificazione dell’offerta commerciale.



“L’Amministrazione conferma il proprio impegno – ha spiegato Belluzzi – ad investire sul Mercato Coperto, mettendo in atto tutti quegli interventi possibili di riqualificazione strutturale ed energetica. Lavori di ammodernamento che porteranno, indirettamente, ad un contenimento dei costi andando ad abbattere, ad esempio, le spese per le bollette”. Ed a tal proposito, nella prossima settimana sarà firmato il contratto per il relamping, cioè la sostituzione della vecchia illuminazione ed il passaggio alla tecnologia a Led che verrà attuato entro il prossimo gennaio. Un intervento da 43mila euro che si stima porterà ad un risparmio di circa il 70% sulle utenze elettriche. A questa prima effettiva azione, si potrebbe aggiungere l’implementazione di un impianto fotovoltaico. In questo caso, sono in corso confronti con la Soprintendenza per tutelare la storicità dell’edificio e valutare l’installazione di pannelli nelle sole parti non visibili esternamente evitando di impattare sull’attuale assetto esteriore complessivo dell'area tutelata. Nel frattempo, tra gli interventi recentemente messi in atto, si sono già installate delle fotocellule alle scale mobili. Una spesa da circa 1700 euro che permette un risparmio dei consumi notevole poiché consente di ridurre la velocità (o addirittura fermarsi) quando le scale non vengono utilizzate. Entro breve inoltre sono previsti ulteriori interventi per la manutenzione dell’ascensore e della stessa scala mobile che si aggiungeranno alla sostituzione delle caldaie e dei corpi refrigeranti per un importo complessivo di circa 90mila euro.



“Quello del Mercato Coperto – ha spiegato la Sindaca Foronchi – è un bel edificio storico ma bisogna fare i conti con la realtà ed è innegabile che necessiti di una riqualificazione globale. Il nostro impegno è massimo e vogliamo capire che direzione intraprendere per il futuro commerciale. Immaginiamo anche un collegamento all’insegna della cultura con le vie Cattaneo e Pascoli, e quindi verso il Museo della Regina e la Galleria Santa Croce”. In questo senso, tra le proposte avanzate durante l’incontro vi è stata quella di provare a diversificare l’offerta anche attraverso il ricorso ad agevolazioni per l’apertura di “temporary store”, attività temporanee dedicate all’enogastonomia o ad iniziative culturali, che andrebbero ad occupare gli spazi attualmente sfitti con l’obiettivo di rendere vitale l’intera struttura. “Far divenire – conclude la Sindaca - il Mercato Coperto luogo di incontro e di socialità, anche attraverso la promozione di prodotti enogastronomici del territorio, andando a beneficio di tutte le attività economiche che vi operano al suo interno ma anche nell’area circostante”.

Non va dimenticato, infine, l’impegno dell’Amministrazione a mantenere a disposizione degli avventori 14 parcheggi auto rimasti liberi (di cui due riservati a persone con disabilità) al di sotto del Mercato stesso. “Ma il rilancio del Mercato Coperto – conclude Belluzzi - non può prescindere da un contesto più ampio di riqualificazione delle zone circostanti. Una particolare attenzione al cuore storico cittadino, via Pascoli, via Cattaneo e le sue logge. Riqualificare tutta quest’area e proporre attività e eventi durante l’anno, concerti ed appuntamenti nella Piazza del Mercato per renderla viva ed richiamo anche per i turisti. Mettere in atto un percorso che, nel lungo termine, approdi ad una nuova visione della città”.