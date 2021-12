Biblioteca Riccione, incontri per genitori e bambini su scuola e affetti

Attualità

Riccione

| 11:46 - 15 Dicembre 2021

Biblioteca di Riccione.

Venerdì 17 dicembre alle 17.30 verrà presentato al pubblico presso la biblioteca comunale il libro "La scuola al tempo degli abbracci" di Laura Cipollini. Il libro si presenta come un racconto a due voci, un dialogo tra un'insegnante e un'alunna alla loro prima esperienza a scuola. L'autrice ha arricchito il suo racconto con i disegni della giovane alunna, capaci di suscitare una profonda empatia negli animi dei lettori. "La scuola al tempo degli abbracci" riesce a proporsi come emblema di quel rapporto difficile e allo stesso tempo sincero, intenso e complesso che si instaura tra lo studente e il suo insegnante di sostegno.

Sabato 18 dicembre alle ore 17.00 è in programma l'incontro con Rita Arianna Belpassi, psicologa, psicoterapeuta SIPsA-COIRAG, autrice del libro: "L'Amore conta. Storie per Genitori, Insegnanti e i loro Bambini".

Con favole inedite rivolte ad adulti e a bambini il libro si propone di aprire un dialogo a scuola e all'interno delle famiglie per riflettere insieme sull'importanza delle relazioni che si instaurano con l'altro. Il tema, che come un filo rosso collega i diversi racconti, è quello dell'Amore. Attraverso il linguaggio metaforico e la favola ne vengono esplorate alcune sfumature nei rapporti di coppia, in momenti difficili come le separazioni, le perdite o la malattia mentale. L'Amore quindi come essenziale vettore di realizzazione personale e sociale.

Alcune poesie arricchiranno il dialogo che vedrà la partecipazione, accanto all'autrice, delle Dott.sse Roberta Savioli e Stefania Fabbri, psicologhe e psicoterapeute SIPsA-COIRAG.

Rita Arianna Belpassi, psicologa psicoterapeuta SIPsA-COIRAG, lavora come professionista a Riccione. Da diversi anni collabora con il Gruppo di colleghe SPI-SIPsA-COIRAG a diversi progetti che si aprono al sociale e si occupano di integrazione e prevenzione a varie forme di violenza.

L'ingresso libero con greenpass rinforzato