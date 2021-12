Nasce l'Unione Boxe Adriatica, primo appuntamento a Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

11:39 - 15 Dicembre 2021

Tiziano Scarpellini.

Grandi progetti per la Boxe romagnola: nasce l'Unione Boxe Adriatica. Si parte domenica 19 dicembre a Santarcangelo al teatro " ex Lavatoio" a partire dalle ore 17.00.

Nata da un'idea delle tre società romagnole, l'Accademia Pugilistica Valconca, la Boxe Santarcangelo e la Ring Side Boxe di Rimini. l'Unione Boxe Adriatica ha l'obiettivo di garantire agli atleti appartenenti ai rispettivi Club la possibilità di gareggiare con frequenza e regolarità, affinché siano pronti e maturi per i vari passaggi di serie e, perché no, per un più rapido salto tra i professionisti. A tal fine l'UBA si impegna ad organizzare numerose manifestazioni pugilistiche nell'arco dell'anno, con un calendario già stilato, ognuna delle quali comprenderà 10/12 match.



Ogni club manterrà le proprie autonomie, i propri spazi di allenamento, i propri Tecnici e la propria attività organizzativa e si impegnerà a garantire anche lo svolgimento delle riunioni dell'Unione Boxe Adriatica. Tra i pugili che si esibiranno nei match dell'organizzazione UBA durante la stagione 2021/2022 spiccano il Professionista Nicolò Amore (Ring Side Rimini), Alessandro Pesaresi (Boxe Santarcangelo) e la giovanissima promessa Diego Manca (Accademia Pugilistica Valconca).



Per mezzo di questo nuovo progetto non solo l'intero movimento pugilistico Regionale e Nazionale potrà godere dell'incremento dell'attività agonistica ed occasioni di crescita per gli atleti ma l'intera comunità. Grazie alle riunioni marchiate UBA si assisterà al moltiplicarsi di appuntamenti e, quindi, delle opportunità di avvicinamento dei giovani al mondo del pugilato che, come è noto, è in grado di accogliere e canalizzare in maniera positiva fragilità ed aggressività, dando risposte a quelle esigenze giovanili che rischiano spesso di restare inespresse o sfociare in atteggiamenti violenti o devianti.

La manifestazione sarà Patrocinata dal Comune di Santarcangelo di Romagna