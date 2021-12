San Marino, discutono per le mascherine in un bar, gestore li separa e viene colpito per sbaglio

Cronaca

Repubblica San Marino

| 10:57 - 15 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Uno scambio di vedute sull'utilizzo corretto della mascherina, è terminato con il ferimento accidentale del gestore del locale. I fatti risalgono a sabato sera e si sono svolti in un bar di San Marino tra un residente e un turista. Una persona che non aveva la mascherina, o comunque non la indossava correttamente, è stata ripresa da un altro avventore del locale. Gli animi si sono scaldati e sono volate parole grosse, fino a quando il gestore del bar è intervenuto per riportare la calma ed evitare una rissa. In modo del tutto accidentale è stato colpito al naso, forse da una gomitata, ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per una probabile frattura. Sul posto è intervenuta la Gendarmeria di San Marino che ha identificato i coinvolti. Al momento non sono state sporte denunce.