Torna il Presepe 'galleggiante' in Darsena a Rimini in memoria di Tete Venturini

Eventi

Rimini

| 10:34 - 15 Dicembre 2021

Presepe in barca.

Dopo il successo delle due edizioni precedenti, gli imprenditori, il comitato e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini stanno accendendo i motori e spiegando le vele per realizzare per la terza volta l’iniziativa di Natale in memoria di Tete Venturini.

Un’incantata atmosfera – infatti - sarà creata con una cornice natalizia alla Darsena di Rimini: dal 18 dicembre al 6 gennaio 2020 sarà possibile visitare la terza edizione di “Presepe inDarsena” un vero e proprio presepe galleggiante allestito sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini.



L’iniziativa prevede l’allestimento delle barche storiche di Vele al terzo Rimini che saranno illuminate a festa e ognuna di loro avrà una rappresentazione della natività con un presepe che verrà riprodotto in diverse coreografie ispirate alla marineria a memoria dei nostri cari dispersi in mare che riflettendosi sull’acqua creerà un affascinante gioco di luci.

L’inaugurazione dell’evento avverrà sabato 18 dicembre alle ore 17.00 con accensione delle luminarie con benedizione del Presepe da parte di Don Mario della parrocchia di San Giuseppe al Porto.



Senza creare punti di assembramento, si svolgerà un momento di raccoglimento e preghiera con il Presepe sulle barche in Darsena.

Seguirà una suggestiva fiaccolata subacquea alle 17.30 a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a domenica 19 stesso orario.

Evento organizzato da:

Barafonda, Associazione Comitato San Giuliano Mare Aps,Marina di Rimini Jet Riders, Nanni Sald, Sub Rimini Gian Neri, Caffè dell’Orto, Rimini Ariminum Sub – Diving Club, Somarlungo, Marina di Rimini Resort d’Elite, Around, Zeinta di Borg, Ass. Vele al terzo, Elettroscossa, Volontari soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN.