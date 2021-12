Tantissimi giovani per l'addio alla 18enne Elly Mattiuzzo

Attualità

| 08:01 - 15 Dicembre 2021

Elly Mattiuzzo.

Tantissime persone per l'ultimo abbraccio alla giovane Elly Mattiuzzo, morta a soli diciotto anni in un incidente stradale a San Marino assieme al suo fidanzato di un anno più grande Daniele Volanti. Nella sala del commiato del cimitero monumentale di Rimini, alle 14.30 di martedì 14 dicembre, l'estremo saluto di amici e parenti affranti alla giovanissima che ha perso la vita nella notte tra sabato 4 e domenica 5 dicembre, in un pauroso schianto frontale. La ragazza frequentava il liceo Volta Fellini di Riccione.