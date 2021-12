Volley C, Prime Cleaning Riccione senza scampo contro Forlimpopoli: 0-3

Sport

Riccione

| 22:12 - 14 Dicembre 2021

Sconfitta a domicilio per i ragazzi della Prime Cleaning che nella nona giornata di campionato cedono 0-3 alla Rainbow Forlimpopoli (23-25/19-25/24-26). Nonostante il rotondo risultato finale, è stata una partita equilibrata come recitano i parziali (23/19/24), che ha visto De Rosa e compagni dover inseguire l'avversario per la maggior parte dell'incontro, capace di rimanere mentalmente in partita respingendo i vani tentativi dei padroni di casa di tornare nel match.

Ora il campionato si ferma per la sosta Natalizia, per poi riprendere sabato 15 Gennaio a Bellaria.

LA PARTITA

1°set: L'avvio del match è equilibrato si parte sul (5-5) poi (8-8) i primi a mettere "la testa avanti" sono gli ospiti che si portano avanti (10-13) costringendo i riccionesi al primo time-out. Riccione fatica in ricezione, la distanza tra le due formazioni non diminuisce e si arriva sul finale del set sul (20-23) ospite. La Prime Cleaning con Ceccarelli al servizio riesce ad annullare 2 set point ma i forlivesi non si lasciano sorprendere e chiudono il primo parziale a proprio favore (23-25)

2°set: Parte bene Riccione che si porta avanti (4-0), Forlimpopoli ferma il gioco. Gli ospiti impattano e rimontano i biancoblu sul (10-11). Un Riccione sottotono fatica a riprendere in mano le redini del gioco e subisce il gioco avversario, che trova il +4 sul (12-16). De Rosa e compagni non riescono a cambiare l'inerzia del parziale che resta saldamente in mano alla Rainbow (19-25).

3°set: E' ancora una volta Riccione a partire con il piglio giusto (5-1) ma anche in questo parziale gli ospiti ricuciono e superano i biancoblu sul (5-6), Riccione ferma il gioco. Al rientro Riccione prova a condurre nel punteggio (16-15), ancora tanto equilibrio e si arriva sul finale del set (22-22). I forlivesi trovano il break decisivo che gli permette di aggiudicarsi meritatamente set e partita (24-26).