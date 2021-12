Calcio D, il Seravezza riabbraccia bomber Rodriguez: in due stagioni segnò 30 gol E' di origine cubana, classe 1988. Proviene dal Lavello. Ha militato anche in serie C

Sport Rimini | 21:53 - 14 Dicembre 2021 Samon Rodriguez (foto dal sito del Lavello). Il Seravezza, prossimo avvesrario del Rimini (si gioca sabato), ha tesserato l'attaccante di origine cubana Samon Rodriguez, classe 1988, che ha già militato nel club toscano per due stagioni (2017-2019) segnando rispettivamente 11 e 19 gol. Proviene dal Lavello. Affiancherà Benedetti e Saporiti in attacco. Nella sua carriera italiana Rodriguez ha fatto anche la serie C a Poggibonsi, Alessandria, Pergocrema, poi cinque stagioni in Eccellenza con il Castelfiorentino, quindi due campionati al Seravezza, poi sempre in serie D a Cerignola (15 reti) e Casarano (10 reti). Un ritorno salutato con molta enfasi a Seravezza dove il giocatore ha lasciato un bel ricordo. < Articolo precedente Articolo successivo >