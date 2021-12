Calcio Prima, Paolo Cangini alla guida del Vismara. E' stato vice di Protti alla Sammaurese

Sport

| 20:10 - 14 Dicembre 2021

Il Vismara Calcio (Prima categoria Marche), ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Alessandro Radi, affidando la conduzione tecnica a Paolo Cangini, che ha già avuto precedenti esperienze nella categoria in altre società pesaresi e romagnole. Cangini, riccionese, classe 1967, è stato giocatore del Rimini per tre stagioni (1984-1987) tornando nel triennio 89-92 in serie C2. Tre apparizioni in B nel Bari, poi ancora tra i cadetti con Andria e Ancona, poi Imolese, Montevarchi e Vis Pesaro in C2. Infine serie D con le maglie di Aglianese, Real Montecchio, Urbino e Santarcangelo.

Da tecnico Cangini ha portato il Gabicce Gradara fino alla Promozione, è stato vice di Stefano Protti alla Sammaurese, ha guidato il K Sport Azzurra in Prima categoria e infine il Domagnano (campionato sammarinese).