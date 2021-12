Calcio RSM, Giampaolo Mazza e William Guerra candidati per le elezioni federali di gennaio

Sport

Repubblica San Marino

| 19:15 - 14 Dicembre 2021

Nella mattina di oggi, presso la Sala Conferenze della Federcalcio di San Marino, si è tenuta l’apertura delle buste contenenti le candidature presentate da società e associazioni affiliate che avessero avanzato un nominativo in vista delle elezioni federali del prossimo gennaio.

Alla presenza di un notaio, si è proceduto a registrare le candidature al ruolo di consigliere federale di: Valeria Canini, William Guerra, Jessica Guidi, Giampaolo Mazza, Paolo Nanni, Lino Zucchi

Guerra e Mazza correranno anche per il ruolo di Presidente della FSGC, insieme a Marco Tura. I sei candidati, al pari dell’attuale Consiglio Federale – integralmente candidato d’ufficio, sulla base delle normative di riferimento – si presenteranno alle prossime elezioni federali, accertata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità. In tal senso, la riunione del prossimo sabato definirà in maniera univoca l’elenco dei profili eleggibili per le cariche in seno alla dirigenza della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.