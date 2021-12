Ex insegnante uccisa, delitto per difficili rapporti tra vicini 

Cronaca

Emilia Romagna

| 18:14 - 14 Dicembre 2021

Natalia Chinni.

E' il cugino e vicino di casa della vittima, Fabio Ferrari, 72 anni, l'uomo finito agli arresti domiciliari per l'omicidio di Natalia Chinni, l'insegnante di inglese in pensione anche lei 72enne, uccisa il 29 scorso a Gaggio Montano, nel Bolognese. Oltre che dell'omicidio, aggravato dai futili motivi, è accusato anche di detenzione illegale di armi e munizioni. Il provvedimento del Gip, chiesto dal Pm Antonello Gustapane in base alle risultanze delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Bologna, è stato notificato ieri pomeriggio (lunedì 13 dicembre) all'indagato che si trovava a Rimini, in un'altra delle sue abitazioni. "Secondo l'ipotesi investigativa -ha spiegato il colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale dell'Arma - l'evento si colloca nell'ambito dei difficili rapporti di vicinato fra i due e del particolare temperamento di Ferrari, oltre che della sua smodata passione per la caccia, sebbene egli non potesse detenere armi". Quella mattina, la vittima stava sistemando la recinzione della sua casa, probabilmente danneggiata dai cinghiali che il cugino attirava spargendo mangime, quando è stata colpita da una fucilata. Ferrari è stato fin dall'inizio l'unico indagato. Il suo alibi per quel giorno presenterebbe una 'falla' per la fascia oraria in cui è avvenuto l'omicidio, cioè fra le 9.20 e le 10.30. Ai carabinieri l'uomo ha detto di essere andato con la moglie in un bar nella frazione di Silla, ma questa circostanza risulterebbe smentita sia dalle testimonianze dei gestori, sia dalle telecamere del locale. Inoltre, l'analisi delle celle telefoniche colloca sia l'uomo che la moglie nei pressi del luogo del delitto. (Ansa).