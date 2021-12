Attualità

Rimini

| 17:51 - 14 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Alle 17 di oggi (martedì 14 dicembre), in riferimento al territorio riminese, sono 81 le prime dosi di vaccino prenotate per la fascia d'età 5-11 anni. E' il dato più basso della Romagna: a Forlì sono state 170, Cesena 149, a Ravenna 201. In totale 601 le prenotazioni per il territorio dell'Ausl Romagna.