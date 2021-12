Calcio D, il Ravenna rinforza l'attacco con Lorenzo Belli. Sylla al Gavorrano

Sport

Ravenna

| 17:09 - 14 Dicembre 2021

Lorenzo Belli.

Nuovo arrivo in casa Ravenna. Si tratta dell'attaccante del Foligno Lorenzo Belli, nato a Umbertide nel 1993: vanta una lunga esperienza in serie D con le divise di Bastia, Trestina, Torres. In questa stagione era in forza al Foligno con il quale ha totalizzato 16 presenze e 4 reti. Nella sua carriera ha 250 presenze e 50 gol. Le stagioni migliori al Bastia (2018-2019, 11 gol in 33 partite) e al Trestina (2019-2020, 8 gol).

"Arrivo in una grande piazza e in una società ambiziosa che vuole provare a tornare subito in serie C. Cosa posso chiedere di più?” le prime parole dell'attaccante neo giallorosso. Lorenzo Belli è stato compagno di squadra di Simone Tomassini (92) del Rimini Calcio nel Villabiagio. Per Belli esordio sabato nella trasferta in casa del Progresso.

Il club giallorosso ha raggiunto l’accordo per il passaggio di Fode Sylla al Follonica Gavorrano a titolo definitivo. Il percorso in giallorosso di Sylla si conclude con 14 le presenze contornate da 2 assist. Auguriamo a Fode le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Ora è atteso un portiere over: dovrebbe trattarsi dell'ex Reggiana Davide Narduzzo.

Con queste pedine il Ravenna vuole giocarsi tutte le sue carte per la promozione in serie C pronto ad approfittare di un calo del Rimini.