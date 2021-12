Covid, a Rimini sale l'allerta: 205 casi, 3 decessi, 12 ricoveri totali in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:20 - 14 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Nel riminese peggiora il quadro epidemiologico: 205 nuovi casi (138 sintomatici e 67 asintomatici), tre decessi (una donna di 93 anni e due uomini, di 88 e 91 anni) e tre ricoveri in più in terapia intensiva, totale 12. Un anno fa, il 14 dicembre 2021, anche a causa delle restrizioni in vigore, i casi furono 114 (71 sintomatici), i ricoveri in terapia intensiva erano 22 e i decessi zero. La media settimanale si attesta sui 209 casi (418 nei primi due giorni della settimana), in crescita dalla scorsa settimana (era 196).



In regione 1.845 casi su 41.927 tamponi, tasso di positività al 4,4%. In totale 23 decessi, età media 81 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 92 (+4, a fronte di 7 nuovi ricoveri e tre dismissioni, tutte per il ferrarese), nei reparti Covid scendono a 1001 (-3).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 516 nuovi casi; seguono Modena (240), Rimini (205) e Reggio Emilia (204). Quindi Ferrara (137) e Ravenna (120); poi Piacenza (93), Forlì (92), Parma (87) e Cesena (84). Infine, il Circondario Imolese con 67 nuovi casi.