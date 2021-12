Al museo di Boccioni di Morciano svelata una nuova opera del maestro

Attualità

Morciano

| 16:13 - 14 Dicembre 2021

Particolare dell'opera "la madre di Boccioni".



Tre appuntamenti da non perdere, il 17 Dicembre, di scena al TMUB di Morciano: "Boccioni in America. Mostre, collezionisti e una traduzione"; "Inaugurazione di tre nuove Opere per il Museo TMUB"; "Auguri d'arte con Boccioni".



Saranno presenti il senatore Marco Croatti e il vicesindaco del Comune di Morciano di Romagna Andrea Agostini. Invitati, inoltre, tutti gli Assessori alla Cultura e tutti i Direttori delle Biblioteche e dei Musei d'arte dei Comuni della Provincia di Rimini.



IL PROGRAMMA Ore 18 "Boccioni in America. Mostre, collezionisti e una traduzione", conversazione con Maria Elena Versari, Docente di Storia dell'arte, Carnegie Mellon University Pittsburgh (USA) e Richard Shane Agin, Docente di Lingua e Letteratura Italiana e Francese, Duquesne University Pittsburgh (USA).



Ore 18.45 inaugurazione di tre nuove Opere per il Museo TMUB: incisione ad acquaforte di Umberto Boccioni "La madre di Boccioni" (anno 1910), Giacomo Balla "Motivo per lampada", Mario Sironi "Brennero" (1926).



Ore 19 "Auguri d'arte con Boccioni", con visita guidata, a cura di Giuliano Cardellini, al Museo TMUB e cena speciale di Auguri d'Arte, dedicati a Boccioni ed a tutti.



Prenotazione necessaria, massimo trenta posti.