Nonna Ida spegne 101 candeline: è la decana del comune di Coriano

| 15:04 - 14 Dicembre 2021

Ida Rupi ha compiuto 101 anni.



Ida Rupi, la ultracentenaria di Coriano, il 5 dicembre ha festeggiato 101 anni. Questa mattina (martedì 14 dicembre) a farle visita nella sua abitazione di Cerasolo il sindaco Domenica Spinelli ed il presidente del Consiglio comunale Primiano Rosa che le hanno consegnato un presente da parte dell’Amministrazione comunale, fermandosi per le foto di rito insieme ai figli Graziella, Michele ed Oriano.



Ida, reduce dalla terza dose di vaccino, sta benissimo. Sorridente e gioviale ha ringraziato il sindaco e ha mostrato attenzione verso gli altri. “Come state – ha detto al sindaco Spinelli – come vanno le cose? Spero vada tutto bene”. E il sindaco le ha fatto i complimenti: “Verrò a trovarla anche il prossimo anno anche se non sarò più sindaco – le ha risposto – ma una persona come lei resterà sempre nel mio cuore”.



Dopo aver soffiato sulle candeline della torta dei 101 anni, Ida ha brindato con familiari ed ospiti ringraziando tutti e dando appuntamento a tutti nel 2022.