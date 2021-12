Quartiere Riccione 2 sarà messo a nuovo, assessore Ermeti: "attenzione per tutte le zone cittadine"

Attualità

Riccione

| 14:46 - 14 Dicembre 2021

L'assessore Ermeti in cantiere (foto di repertorio).



La giunta del Comune di Riccione ha approvato il progetto di riqualificazione definitivo ed esecutivo del Quartiere Riccione 2: "Una rigenerazione profonda che vede un investimento di un milione e 254 mila euro a partire già dai prossimi mesi del 2022", evidenzia l'amministrazione comunale.



L'opera nel dettaglio consiste in una profonda rigenerazione, nel rifacimento dei marciapiedi, delle aiuole, delle alberature del quartiere Riccione 2 tra i viali Arezzo, Berlinguer e Giulio Cesare. "Un intervento importante che vede anche una razionalizzazione degli arredi urbani. L'obiettivo principale è quello di rendere fruibili in maniera omogenea i marciapiedi, elevando gli standard di sicurezza per la mobilità lenta, nell'ottica di un quartiere più funzionale e salutare per i residenti", prosegue l'amministrazione comunale.



L'inizio dell'opera vedrà come primo atto la demolizione dei marciapiedi esistenti e il successivo rifacimento con l'ampliamento degli stessi. Il taglio della pavimentazione stradale servirà poi alla messa in posa di nuovi sottoservizi per l'illuminazione pubblica, completamente rinnovata, e la fibra ottica. Per le nuove alberature messe a dimora e per quelle esistenti verrà realizzata un'area di pertinenza drenante delle dimensioni adeguate all'altezza degli alberi, costituita da una parte di terra e una parte di tergo. Si è previsto anche una nuova distribuzione delle alberature nel rispetto dei passi carrai. Nuovi filari infine verranno messi a dimora nei viali Viareggio, Cecina e Piombino. Nelle vie principali e negli incroci verranno realizzati degli attraversamenti rialzati in maniera da rendere più sicura la viabilità pedonale. Tutto il quartiere residenziale sarà a 30 km orari.



L'assessore Lea Ermeti, commentando l'impegno dell'amministrazione nel rinnovamento e nella riqualificazione dei quartieri, evidenzia: "l'attenzione che si è data in egual misura a tutte le zone della città. I quartieri, come il lungomare, così come i viali turistico commerciali, oltre ovviamente ai siti culturali e alla viabilità di collegamento, non abbiamo inteso trascurare alcuna parte di Riccione, perché riteniamo che i residenti abbiano il diritto di avere lo stesso standard di servizi ovunque a Riccione".