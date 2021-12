Sport

14 Dicembre 2021

Mister Beppe Magi.

Niente da fare per il tecnico Beppe Magi, indimenticato bomber del Cattolica, ed ex allenatore tra le altre squadre di Gubio, Bassano, Samb, Ravenna. Era in ballottaggio con Giovanni Lopez, per la sostituzione di David Sassarini. La società arancione ha scelto quest'ultimo che si avvarrà come vice di Simone Arceci.