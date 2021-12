San Giovanni: la piazza dei sapori il clou di una fiera di Santa Lucia di successo

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:38 - 14 Dicembre 2021

Immagini della Fiera di Santa Lucia edizione 2021.

A San Giovanni si è conclusa ieri (lunedì 13 dicembre) l'antica riera di Santa Lucia. Circa 70 gli espositori presenti tra abbigliamento, oggettistica, alimentari, articoli di Natale. Particolarmente apprezzate dai visitatori le degustazioni nella Piazza dei sapori: nei tre giorni della riera sono stati degustati 10 kg di pane, 5 l di olio, 10 kg di panettone e tante salse e condimenti, con la presenza de "Il Mio Casale", "Forno Buresta", "Frantoio Oleario Bigucci", "Pastificio Ce.Ma", Alex Bruscaglia e Marisa Sbattella che hanno presentato le loro specialità nell'ambito della Rete delle Qualità Locali. Intensi e partecipati il concerto del corpo bandistico e lo spettacolo "Il filo dei ricordi". Imperdibile il momento dell'addobbo dell'albero cui hanno partecipato oltre 500 bambini che con le loro famiglie sono arrivati nei tre giorni in Piazza Silvagni, donando all'albero la campanella e ricevendo in dono da "Regno di Fuori" una campanella tintinnante per il decoro dell'albero di Natale casalingo. Gli Elfi di Natale di Aps Pro Loco hanno poi rallegrato i presenti con il Ristoro e tanti laboratori ed attività. Presenti anche alcune classi della Scuola Primaria venute per conoscere meglio la storia del borgo.



In audio l'assessore alle attività produttive del comune Nicola Gabellini.