Basket B, Faenza esonera coach Alberto Serra. Al suo posto Luigi Garelli

Sport

Faenza

| 14:16 - 14 Dicembre 2021

Luigi Garelli (Foto dal sito del club).

Alberto Serra non è più il capo allenatore dei Raggisolaris. La società lo ha esonerato. In un comunicato lo ringrazia per il lavoro svolto in questi due anni e per la Supercoppa vinta lo scorso settembre, primo trofeo nazionale conquistato dalla società, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

IL SOSTITUTO Al suo posto arriva Luigi Garelli. Il tecnico bolognese di nascita, ma ormai da molti anni forlivese d’adozione, porta a Faenza la sua lunga esperienza maturata sui parquet d’Italia dalla A2 alla B da oltre trent’anni, e un palmares decisamente vincente.

In carriera ha infatti conquistato sette promozioni da capo allenatore, vincendo anche due Coppe Italia di serie B, mentre da assistente è salito in serie A2 con Modena nella stagione 1991/92 quando era al fianco di Stefano Michelini. I primi successi li consegue a Lugo, portando la squadra dall’allora C2 (1993) alla B (1997) poi passa a Forlì, piazza importante per la sua carriera dove ottiene la promozione dalla B2 alla B1 nel 2000, venendo poi richiamato nel 2015 per allenare la neonata Pallacanestro 2.015 Forlì in serie B, portata subito in A2 con tanto di vittoria della Coppa Italia. Uno degli artefici di quella vittoria fu Sebastian Vico.

Sempre dalla B all’A2 ha condotto Vigevano (2009) e Latina nel 2013 alzando anche in questo caso la Coppa Italia. Nella scorsa stagione, alla guida della Libertas Livorno, ha sfiorato la promozione in A2 perdendo 3-2 la finale contro Piacenza.

La scelta di venire a Faenza è dovuta al fatto che cercavo una società seria, organizzata e ambiziosa con un progetto serio e con la voglia di crescere - dichiara sul sito del club manfredo - . I Raggisolaris hanno confermato in questi ultimi anni di voler diventare una squadra importante della serie B, come dimostra anche la vittoria in Supercoppa. Dopo l’esperienza a Livorno ho deciso che mi sarei mosso soltanto per una società di un certo tipo e Faenza ha tutto quello che cercavo. Inoltre è anche vicina a Forlì, città dove vivo”.