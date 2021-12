Vaccini Covid: in regione entro Natale un milione con la terza dose 

Attualità

Rimini

| 14:15 - 14 Dicembre 2021

"Noi, come tutte le regioni, stiamo vaccinando il più possibile con la terza dose, che è la difesa più importante che abbiamo e come Emilia-Romagna entro Natale arriveremo a un milione di persone che hanno fatto la terza dose. E io penso che la capacità di vaccinazione che hanno i medici di medicina generale è una capacità da utilizzare al massimo". Così l'assessore alla Politiche per la Salute dell'Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Salute nella Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, durante il suo intervento al seminario 'La casa come primo luogo di cura del cittadino. L'accreditamento delle cure domiciliari e delle Reti di cure palliative'. Sottolineando poi l'importanza dei medici di medicina generale, Donini ha sottolineato che deve esserci "una sorta di riorganizzazione globale da parte dello Stato nei confronti dei medici di medicina generale, altrimenti le Regioni possono sempre fare il più uno, ma non non possono mettere mano all'organizzazione complessiva" di queste figure.