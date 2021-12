Novafeltria, raccolta giochi per i bambini ricoverati in ospedale

Attualità

Novafeltria

| 13:10 - 14 Dicembre 2021

Ingresso dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.



All'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria è in corso una raccolta di giocattoli a favore dei bimbi ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica. Ad avviarla gli amici di Giovanni, il bimbo scomparso a 4 anni nel luglio 2019, una tragedia che sconvolse la comunità di Novafeltria. I giocattoli saranno consegnati ad Arop per la consegna. "Uniamoci in tanti per allietare i bimbi che si trovano a combattere, loro malgrado, contro un nemico cattivo", è l'appello di Angelo, il papà di Giovanni, che aggiunge: "un piccolo gesto per noi può regalare un grande sorriso a questi bambini meno fortunati". Il punto raccolta doni, all'ingresso dell'ospedale, sarà attivo fino a giovedì 23 dicembre. I giocattoli dovranno essere sigllati per questione di igiene. Gli amici di Giovanni ringraziano chi vorrà aderire all'iniziativa e ringraziano la direzione degli ospedali di Rimini e Novafeltria per aver autorizzato la raccolta giochi.