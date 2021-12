Fondi Pnrr per le strade dell'Alta Valmarecchia, comitato: "manca visione sul futuro"

Attualità

Valmarecchia

| 12:53 - 14 Dicembre 2021

Strada Marecchiese.

Oltre 4 milioni di risorse del pnrr per la manutenzione delle strade provinciali dell'Alta Valmarecchia, il comitato Valmarecchia Futura esprime il proprio plauso: "Un fatto molto positivo: ci sono i soldi, ci sono le condizioni di dissesto, quindi si asfalta". Ma nel contempo rileva che il contributo per l'Alta Valmarecchia è stato quello minore: "I parametri di distribuzione hanno vari riferimenti, fra i più importanti c’è quello della popolazione residente e certamente questa ripartizione penalizza il nostro territorio, spopolato da 20 anni di politiche che hanno desertificato l’Alta Valle". Serve quindi andare contro tendenza, lottare contro lo spopolamento: e per farlo serve pianificazione, "un progetto, una visione da proporre alle comunità e alle imprese": "Se oggi questa ripartizione posiziona la Provincia (come al solito) in coda alle priorità regionali, è anche perché oltre al peso politico è mancata una visione sul futuro", rileva il comitato, che ribadisce le critiche al protocollo per la viabilità sulla Marecchiese, in attesa della progettazione degli interventi per rendere il traffico più sicuro e scorrevole: "l’impegno della provincia è di 5.000 euro per coordinare qualcosa di cui nessuna sa quale sia la prospettiva, fondata al momento su dati di traffico contabilizzati durante il lockdown".