Immondizia in giro e bidoni pieni in via Parmense a Rimini. La segnalazione

| 10:46 - 14 Dicembre 2021

La situazione nei pressi dei bidoni.

Contenitori per l'immondizia usati come "appendi borse" piene, a loro volta, di rifiuti e altri sacchetti abbandonati nelle vicinanze. La segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda via Parmense. "Vorrei segnalare la situazione bidoni di questa mattina alle ore 8 di Via Parmense Rimini. Ci tengo a sottolineare che è da qualche settimana che succedono questi episodi, a volte anche i bidoni della carta e dell'umido si trovano in queste condizioni per cui è veramente impossibile lasciare l'immondizia." scrive il nostro lettore.







